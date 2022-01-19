Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января

19.01.2022 12:00

За минувшие сутки, 18 января, в Украине коронавирус выявлен у 12 815 человек. Умерли 163 человека. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего новых COVID-случаев за сутки в Ивано-Франковской области (1575), Киеве (1268), Львовской области (956).

Отмечается, что за сутки госпитализировали 2401 человека, выздоровели 5 413 человек.

Протестировано методом ПЦР - 50 298 человек, методом ИФА - 6290 человек, экспресс-тестами - 41 056 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 780 903 человека, выздоровели - 3 567 336 человек, умерли 98 712 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1268;

Винницкая область — 767;

Волынская область — 157;

Днепропетровская область — 414;

Донецкая область — 483;

Житомирская область — 258;

Закарпатская область — 292;

Запорожская область — 201;

Ивано-Франковская область — 1575;

Киевская область — 491;

Кировоградская область — 86;

Луганская область — 215;

Львовская область — 956;

Николаевская область — 222;

Одесская область — 534;

Полтавская область — 470;

Ровенская область — 568;

Сумская область — 860;

Тернопольская область — 528;

Харьковская область — 666;

Херсонская область — 305;

Хмельницкая область — 625;

Черкасская область — 300;

Черновицкая область — 513;

Черниговская область — 61.