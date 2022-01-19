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Суд избрал Порошенко меру пресечения
19.01.2022 16:00
Петру Порошенко в Печерском суде Киева 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает 24 канал.
Согласно решению суда, пятый президент должен сдать все свои паспорта и не покидать территорию Украины. Также политик должен прибывать по первому требованию следователей.
Его подозревают в госизмене по делу закупки угля с оккупированных территорий.
Теги: суд, итоги, Порошенко
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