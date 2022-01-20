- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января13:00
- Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта14:00
- Ляшко объявил о начале новой волны коронавируса13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января12:00
- Зеленский обратился к украинцам по поводу риска военной агрессии РФ (ВИДЕО)09:00
- Суд избрал Порошенко меру пресечения16:00
- Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января12:00
- Порошенко вернулся в Украину, где его ждет суд (ВИДЕО)11:00
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти украинских военных, погибших в этот день за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
У Памятного колокола, расположенного на территории Министерства обороны, были объявлены фамилии 54 военнослужащих, павших в этот день в разные годы войны. Среди них – 51 воин, героически погибший 20 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт. После каждой озвученной фамилии военнослужащий роты почетного караула бил в колокол, а салютная группа делала залпы из стрелкового оружия.
В церемонии чествования также приняли участие Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Украины Алексей Резников, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Теги: Донбасс, память, церемония, аэропорт Донецк, Зеленский
- Впервые с 26 мая в районе донецкого аэропорта было спокойно
- Паломники кланялись Зосиме
- В Донецке улицу назвали в честь погибшего милиционера
- Прилепин объявил флешмоб в память о Захарченко
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»
- В тоске по погибшему побратиму звезда "Форсажа" снял фильм (ВИДЕО)
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе15:00
- На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации11:00
- Шведские дипломаты посетили зону ООС10:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января13:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе15:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"
- В зоне ООС возобновились обстрелы
- В Днепропетровской области боевика "ДНР" осудили на 8 лет
- Зеленский обратился к украинцам по поводу риска военной агрессии РФ (ВИДЕО)
- На КПВВ "Станица Луганская" заработал модульный пункт вакцинации
- Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС
- На Донбассе трое суток сохраняется режим тишины