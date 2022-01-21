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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января
В Украине за минувшие сутки, 20 января, коронавирус обнаружен у 20 156 человек. Умерли 150 человек. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской (2427), Львовской (1989) областях, в Киеве (1552).
За сутки госпитализировали 2 226 человек, выздоровели - 4 486 человек.
Протестировано методом ПЦР - 57 396 человек, методом ИФА – 6577 человек, экспресс-тестами - 45 589 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 819 538 человек; выздоровели - 3 576 268 человек; летальных случаев - 98 993.
Эпидемиологическая ситуация по областям такова:
Киев – 1 552;
Винницкая область – 969;
Волынская область – 400;
Днепропетровская область – 826;
Донецкая область – 631;
Житомирская область – 589;
Закарпатская область – 498;
Запорожская область – 366;
Ивано-Франковская область – 2 427;
Киевская область – 672;
Кировоградская область – 98;
Луганская область – 251;
Львовская область – 1 989;
Николаевская область – 304;
Одесская область – 1 036;
Полтавская область – 677;
Ровненская область – 702;
Сумская область – 1 158;
Тернопольская область – 1 053;
Харьковская область – 971;
Херсонская область – 308;
Хмельницкая область – 1 034;
Черкасская область – 379;
Черновицкая область – 756;
Черниговская область – 510.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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