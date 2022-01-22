22 января - День Соборности Украины

22.01.2022 12:00

Сегодня Украина отмечает День Соборности – праздник, который символизирует единство украинцев, сообщает Корреспондент.net.

День Соборности Украины – государственный праздник, который ежегодно отмечается 22 января. В этот день в 1919 году был торжественно провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Кроме того, годом ранее, 22 января 1918 года, был подписан IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР от Советской России.

Официальный статус государственного праздника День Соборности Украины получил в 1999 году.

Он был установлен указом президента Леонида Кучмы "учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства".

В декабре 2011 года президент Виктор Янукович соединил День Соборности и День Свободы Украины, который ранее отмечался 22 ноября. Так возник День Соборности и Свободы Украины.

Однако в ноябре 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко был восстановлен праздник День Соборности Украины.