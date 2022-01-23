Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января

23.01.2022 13:00

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировали 15 444 случая заражения коронавирусом. Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

"За сутки 22 января в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 298, медработников – 264)", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализировано – 2 774 человека; летальных исходов – 86; поправились – 2 030 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 857 455 человек; поправились – 3 582 908 человек; летальных исходов – 99 215; проведено ПЦР-тестирований – 17 497 199.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 559;

Винницкая область — 486;

Волынская область — 226;

Днепропетровская область — 411;

Донецкая область — 353;

Житомирская область — 844;

Закарпатская область — 370;

Запорожская область — 61;

Ивано-Франковская область — 1704;

Киевская область — 376;

Кировоградская область — 118;

Луганская область — 35;

Львовская область — 2170;

Николаевская область — 223;

Одесская область — 808;

Полтавская область — 121;

Ровенская область — 476;

Сумская область — 1469;

Тернопольская область — 903;

Харьковская область — 1193;

Херсонская область — 211;

Хмельницкая область — 958;

Черкасская область — 174;

Черновицкая область — 851;

Черниговская область — 344.