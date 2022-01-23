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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января

23.01.2022 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировали 15 444 случая заражения коронавирусом. Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.
"За сутки 22 января в Украине зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 298, медработников – 264)", – говорится в сообщении.
По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализировано – 2 774 человека; летальных исходов – 86; поправились – 2 030 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 857 455 человек; поправились – 3 582 908 человек; летальных исходов – 99 215; проведено ПЦР-тестирований – 17 497 199.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 559;
Винницкая область — 486;
Волынская область — 226;
Днепропетровская область — 411;
Донецкая область — 353;
Житомирская область — 844;
Закарпатская область — 370;
Запорожская область — 61;
Ивано-Франковская область — 1704;
Киевская область — 376;
Кировоградская область — 118;
Луганская область — 35;
Львовская область — 2170;
Николаевская область — 223;
Одесская область — 808;
Полтавская область — 121;
Ровенская область — 476;
Сумская область — 1469;
Тернопольская область — 903;
Харьковская область — 1193;
Херсонская область — 211;
Хмельницкая область — 958;
Черкасская область — 174;
Черновицкая область — 851;
Черниговская область — 344.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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