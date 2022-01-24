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"Ковидную" тысячу с сегодняшнего дня можно потратить на лекарства

24.01.2022 12:00
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"Ковидную" тысячу с сегодняшнего дня можно потратить на лекарства

С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить 1 тысячу гривен на лекарства. Об этом сообщает РБК-Украина.
Правительство приняло необходимые для этого решения. Лица от 60 лет могут приобрести как рецептурные, так безрецептурные лекарства.
По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, также планируется расширение программы "еПоддержка" на детей от 12 до 17 лет. Для этого Кабмин оформил соответствующее протокольное поручение.
Подростки от 14 до 17 лет смогут потратить эти средства на услуги в сфере образования, проживание в общежитии, прохождение ВНО, приобретение книг, спортивного инвентаря.



Теги: вакцинация, лекарства, выплаты, COVID-19
 
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