Зеленский созывает экстренное заседание СНБО

24.01.2022 16:00

Президент Владимир Зеленский решил в понедельник, 24 января, провести заседание СНБО, сообщается на сайте Совбеза.

"На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.", - говорится в сообщении.

Заседание начнется в 17.00. Ориентировочно в 18:30 состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.