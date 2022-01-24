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Зеленский созывает экстренное заседание СНБО
24.01.2022 16:00
Президент Владимир Зеленский решил в понедельник, 24 января, провести заседание СНБО, сообщается на сайте Совбеза.
"На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.", - говорится в сообщении.
Заседание начнется в 17.00. Ориентировочно в 18:30 состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
Президент Владимир Зеленский решил в понедельник, 24 января, провести заседание СНБО, сообщается на сайте Совбеза.
"На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.", - говорится в сообщении.
Заседание начнется в 17.00. Ориентировочно в 18:30 состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/5224.html
Теги: СНБО, заседание, Зеленский
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