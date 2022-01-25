Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин перевел в красную зону карантина вторую область

25.01.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин перевел в красную зону карантина вторую область

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании во вторник, 25 января, приняла решение перевести в красную зону карантина Ровенскую область, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Новые карантинные ограничения в области будут действовать с 27 января.
Первой с 24 января в красную зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Также кандидатами на попадание в красную зону являются Львовская и Черновицкая области.



Теги: карантин, Ровенская область, COVID-19, красная зона
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх