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Кабмин перевел в красную зону карантина вторую область
25.01.2022 14:00
Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании во вторник, 25 января, приняла решение перевести в красную зону карантина Ровенскую область, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Новые карантинные ограничения в области будут действовать с 27 января.
Первой с 24 января в красную зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Также кандидатами на попадание в красную зону являются Львовская и Черновицкая области.
Теги: карантин, Ровенская область, COVID-19, красная зона
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