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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря

25.01.2022 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря

В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло. Так, если накануне сообщалось о 12 915 новых COVID-случаев, то на сегодня зафиксировано 19 118 инфицированных. Из них 2 809 детей и 594 медработника. Об этом сообщает Минздрав.
За 24 часа вирус унес жизни 161 украинца. С начала пандемии зарегистрировано 99 443 летальных исходов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 507 человек;
- поправилось – 5 863 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 889 488 человек;
- поправилось – 3 591 201 человек;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 581 514.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 1589;
Винницкая область — 1207;
Волынская область — 492;
Днепропетровская область — 574;
Донецкая область — 788;
Житомирская область — 269;
Закарпатская область — 680;
Запорожская область — 462;
Ивано-Франковская область — 1387;
Киевская область — 745;
Кировоградская область — 95;
Луганская область — 387;
Львовская область — 2299;
Николаевская область — 306;
Одесская область — 910;
Полтавская область — 697;
Ровенская область — 809;
Сумская область — 809;
Тернопольская область — 1164;
Харьковская область — 1038;
Херсонская область — 122;
Хмельницкая область — 579;
Черкасская область — 490;
Черновицкая область — 919;
Черниговская область — 301.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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