Зеленский анонсировал расширение программы єПідтримка

25.01.2022 10:00

Расширение программы єПідтримка анонсировал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Украинцы после бустерной прививки смогут получить еще 500 гривен на карточку єПідтримка. Так власти хотят стимулировать вакцинированных украинцев делать третью прививку, чтобы усилить иммунитет.

"Иммунитет растет после каждой дозы вакцины. Стратегия бустеризации стала единым стандартом для всех развитых стран", - добавил Зеленский.

Он пояснил, что получить деньги за вакцинацию сейчас могут совершеннолетние украинцы после двух прививок от коронавируса.

Куда можно потратить средства:

билеты в театр, кино или на концерт;

абонемент в спортзал или фитнес-центр;

книги;

билеты на поезд и внутренние авиарейсы;

медикаменты (для людей от 60 лет).

Кроме того, уже в ближайшее время "є-Підтримка" будет распространяться на граждан Украины 14-18 лет, пожилые люди смогут использовать полученные по программе средства для оплаты коммунальных услуг, а лекарства смогут покупать и лица с инвалидностью.