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МОН рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на дистанционку
26.01.2022 13:00
Министерство образования и науки направило управлениям образования и руководителям школ, колледжей, техникумов и вузов в некоторых регионах рекомендательные письма с просьбой перейти на дистанционное обучение, сообщает 24 канал.
Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах. В МОН учли консультации с Министерством здравоохранения.
Согласно письму, МОН рекомендует:
- в школах – организовать обучение для учеников 5 – 11 классов дистанционно на, по меньшей мере, две недели;
- в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями графика и расписания занятий;
- в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в расписание занятий.
Военные вузы и колледжи организовывают образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.
В МОН добавили, что независимо от эпидемической ситуации, ученикам начальной школы, заведений специального образования и воспитанникам садиков разрешается учиться очно.
Теги: Министерство образования, дистанционное обучение, COVID-19
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