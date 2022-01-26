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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря

26.01.2022 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря

В Украине число заболевших коронавирусом снова выросло. Так, накануне сообщалось о 19 118 инфицированных, а за минувшие сутки заразилось уже 24 321 украинец. Из них 2 809 детей и 642 медработника. Об этом сообщает Минздрав.
За сутки вирус унес жизни 141 гражданина. С начала пандемии зафиксировано 99 584 летальных исхода.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 073 человека;
- поправилось – 5 514 человек.
Случаев в областях за сутки:
Киев – 1 919
Винницкая – 1 297
Волынская – 530
Днепропетровская – 804
Донецкая – 1 018
Житомирская – 932
Закарпатская – 734
Запорожская – 467
Ивано-Франковская – 1 972
Киевская – 872
Кировоградская – 121
Луганская – 478
Львовская – 1 886
Николаевская – 440
Одесская – 1 319
Полтавская – 831
Ровенская – 1 110
Сумская – 1 209
Тернопольская – 890
Харьковская – 1 506
Херсонская – 508
Хмельницкая – 1 471
Черкасская – 690
Черновицкая – 1 060
Черниговская – 257.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 913 809 человек;
- поправилось – 3 596 715 человек;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 661 202.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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