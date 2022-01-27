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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря

27.01.2022 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря

В Украине за сутки резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Так, накануне сообщалось о 24 321 COVID-случае. А за минувшие 24 часа заболело уже 32 393 человека. Из них 4 847 детей и 797 медработников. Об этом сообщает Минздрав.
За сутки от вируса скончались 154 человека. С начала пандемии зафиксировано 99 738 летальных исходов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 016 человек;
- поправилось – 5 237 человек.
Случаев в областях в сутки:
Киев – 2 012
Винницкая – 1 512
Волынская – 544
Днепропетровская – 1 270
Донецкая – 1 348
Житомирская – 2 467
Закарпатская – 855
Запорожская – 523
Ивано-Франковская – 2 862
Киевская – 980
Кировоградская – 186
Луганская – 513
Львовская – 2 696
Николаевская – 616
Одесская – 1 939
Полтавская – 903
Ровенская – 1 424
Сумская – 1 909
Тернопольская – 1 597
Харьковская – 1 593
Херсонская – 670
Хмельницкая – 1 391
Черкасская – 700
Черновицкая – 1 085
Черниговская – 798.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 946 202 человека;
- выздоровело – 3 601 952 человека;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 756 198.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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