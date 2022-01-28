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Зеленский провел "долгий телефонный разговор" с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом. Об этом Зеленский рассказал в Twitter.
"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь", - отметил глава государства.
Также, по его словам, собеседники обсудили возможности финансовой поддержки Украины.
"Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций", - рассказали в ОП.
Также президенты обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. При этом Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. В свою очередь, Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.
В ОП отметили, что это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года, демонстрирующий "глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год".
Теги: телефон, разговор, Джо Байден, Зеленский
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