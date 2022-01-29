Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января

29.01.2022 13:00

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное число случаев коронавируса - за минувшие сутки подтвердили 37351 случай, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 29 января.

При этом среди заболевших 5341 детей и 806 медработников.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировано – 3 340 человек;

- летальных исходов – 149;

- выздоровели – 7 163 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 4 017 961 человек;

- выздоровело – 3 615 257 человек;

- летальных исходов – 100 031;

- проведено ПЦР-тестирование – 17 942 426.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 2 418;

Винницкая область – 2 100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1 822;

Донецкая область – 1 430;

Житомирская область – 2 214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2 572;

Киевская область – 1 227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3 791;

Николаевская область – 686;

Одесская область – 2598;

Полтавская область – 915;

Ровненская область – 1 994;

Сумская область – 1 502;

Тернопольская область – 1 487;

Харьковская область – 1 319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2 186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1 085;

Черниговская область – 1 084.