Последние новости раздела
- Николаевщина вернулась из оранжевой в желтую зону карантина15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января13:00
- Зеленский провел встречу с иностранными журналистами (ВИДЕО)09:00
- В Украине провели первые стрельбы из британских ПТРК NLAW17:00
- В Киеве разоблачен агент российских спецслужб13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря10:00
- Зеленский провел "долгий телефонный разговор" с Байденом08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря12:00
- Хакеры атаковали официальный сайт Украины16:00
Николаевщина вернулась из оранжевой в желтую зону карантина
30.01.2022 15:00
По состоянию на 30 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом – 15 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне эпидопасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, сегодня Николаевская область, еще вчера соответствовавшая показателям оранжевого уровня эпидопасности, перешла к желтому.
Теги: карантин, зона, COVID-19
Читайте также:
- Кабмин изменил критерии для "желтой" и "оранжевой" зон карантина
- Оранжевая зона карантина увеличилась сразу на 7 областей
- Донецкая область вышла из "оранжевой" зоны карантина
- Ляшко анонсировал выход Луганской и Львовской областей из "красной" зоны
- В Украине начал действовать "зонированный карантин"
- На Донетчине расширили желтую и оранжевую зоны карантина
- За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 14 тысяч человек13:00
- На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина"09:00
- Сервис QIWI перестал работать на территории ОРДЛО17:00
- Отделение Ощадбанка в прифронтовой Марьинке закрылось на карантин15:00
- На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня10:00
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах15:00
- На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения14:00
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры12:00
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Николаевщина вернулась из оранжевой в желтую зону карантина15:00
- За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 14 тысяч человек13:00
- Два фильма о войне на Донбассе получили награды кинофестиваля Sundance11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января10:00
- На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина"09:00
- Сервис QIWI перестал работать на территории ОРДЛО17:00
- Отделение Ощадбанка в прифронтовой Марьинке закрылось на карантин15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января13:00
- Самолет США доставил в Украину 81 тонну боеприпасов11:00
- На Донбассе больше суток сохраняется режим прекращения огня10:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Сервис QIWI перестал работать на территории ОРДЛО
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры
- ТКГ провела первое в этом году заседание
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах
- В ОП подвели итоги встречи советников "Нормандии"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря
- Зеленский провел "долгий телефонный разговор" с Байденом
- НАТО направила России письменный ответ на предложения по "гарантиям безопасности"
- Зеленский провел встречу с иностранными журналистами (ВИДЕО)