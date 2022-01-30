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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января

30.01.2022 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них заразились 3 378 детей и 444 медработника. Об этом сообщает Минздрав.
За последние 24 часа от вируса скончались 94 человека. Всего же с начала пандемии - 100 125 летальных исхода.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 692 человек;
- выздоровело – 3 145 человек.
Случаев в областях в сутки:
Киев – 1 058
Винницкая – 986
Волынская – 395
Днепропетровская – 688
Донецкая – 643
Житомирская – 2 013
Закарпатская – 439
Запорожская – 394
Ивано-Франковская – 1 664
Киевская – 644
Кировоградская – 214
Луганская – 264
Львовская – 3 043
Николаевская – 486
Одесская – 1 175
Полтавская – 306
Ровенская – 1 172
Сумская – 1 554
Тернопольская – 884
Харьковская – 1 722
Херсонская – 448
Хмельницкая – 1 883
Черкасская – 541
Черновицкая – 924
Черниговская – 968
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 042 469 человек;
- выздоровело – 3 618 402 человека;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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