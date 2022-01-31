Синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю

31.01.2022 14:00

В ближайшие дни в Украине ожидаются перепады температуры и обильные осадки в виде снега. К концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 31 января.

Так, 31 января украинцев днем ждет температура от -2° до +2°, а на юге – до +6°. Небольшой снег ожидается в западных регионах, на севере и в центре.

Во вторник, 1 февраля, температурный режим днем ожидается на прежнем уровне. А ночью везде морозы, местами до -7°. Небольшой снег ожидается преимущественно в западных регионах и в Сумской области. В Одесской области возможен дождь.

В среду, 2 февраля, осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются везде, кроме северных областей. Днем в большинстве областей -1°…+1°. Ночью -4°…-7°. Теплее будет на юге и востоке, где столбик термометра покажет днем +1°…+5°, а ночью -4°…+1°.

В четверг, 3 февраля, синоптики прогнозируют на западе и в центре температуру днем -1°…-3°, ночью до -7°. На севере возможны ночные заморозки до -10°. Осадки в виде дождя и мокрого снега возможны на юге и Донбассе, где будет теплее – днем -1°…+3°, а ночью -3°…+1°.

В пятницу, 4 февраля, в Украине без осадков, облачно. Похолодание продолжится. В северных и центральных областях днем прогнозируют -6°…-8°, а ночью возможны заморозки до -14°. Теплее будет на Буковине, где днем ожидается -1°…-3°, но и здесь ночью похолодает до -6°…-8°. Также более теплая погода прогнозируется на юге: днем -1°…+1°, а ночью до -5°.