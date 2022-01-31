Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 января

31.01.2022 09:00

За сутки 30 января в Украине:

- зафиксировано 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 865, медработников — 337);

- 20 983 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6 524 человека, вторую дозу — 7 653 человека, дополнительную дозу получили 98 человек, бустерную дозу — 6 708 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 31 января.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, но остается высоком уровне.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализированы — 2 322 человека;

- летальных случаев — 78;

- выздоровело — 4 346 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело — 4 064 495 человек;

- выздоровело — 3 622 745 человек;

- летальных случаев — 100 203

- проведено ПЦР-тестирований — 18 045 688.

С начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу — 15 324 673 человека, получили две дозы — 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу — 16 695 человек, бустерную дозу — 339 726 человек. Всего проведено 30 300 581 прививка.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1026;

Винницкая область — 1070;

Волынская область — 420;

Днепропетровская область — 781;

Донецкая область — 584;

Житомирская область — 1576;

Закарпатская область — 684;

Запорожская область — 142;

Ивано-Франковская область — 1006;

Киевская область — 591;

Кировоградская область — 233;

Луганская область — 130;

Львовская область — 2934;

Николаевская область — 537;

Одесская область — 1412;

Полтавская область — 291;

Ровенская область — 823;

Сумская область — 1331;

Тернопольская область — 1124;

Харьковская область — 1294;

Херсонская область — 452;

Хмельницкая область — 2092;

Черкасская область — 432;

Черновицкая область — 870;

Черниговская область — 191.