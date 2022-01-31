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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 января

31.01.2022 09:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 января

За сутки 30 января в Украине:
- зафиксировано 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 865, медработников — 337);
- 20 983 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6 524 человека, вторую дозу — 7 653 человека, дополнительную дозу получили 98 человек, бустерную дозу — 6 708 человек.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 31 января.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, но остается высоком уровне.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализированы — 2 322 человека;
- летальных случаев — 78;
- выздоровело — 4 346 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 4 064 495 человек;
- выздоровело — 3 622 745 человек;
- летальных случаев — 100 203
- проведено ПЦР-тестирований — 18 045 688.
С начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу — 15 324 673 человека, получили две дозы — 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу — 16 695 человек, бустерную дозу — 339 726 человек. Всего проведено 30 300 581 прививка.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 1026;
Винницкая область — 1070;
Волынская область — 420;
Днепропетровская область — 781;
Донецкая область — 584;
Житомирская область — 1576;
Закарпатская область — 684;
Запорожская область — 142;
Ивано-Франковская область — 1006;
Киевская область — 591;
Кировоградская область — 233;
Луганская область — 130;
Львовская область — 2934;
Николаевская область — 537;
Одесская область — 1412;
Полтавская область — 291;
Ровенская область — 823;
Сумская область — 1331;
Тернопольская область — 1124;
Харьковская область — 1294;
Херсонская область — 452;
Хмельницкая область — 2092;
Черкасская область — 432;
Черновицкая область — 870;
Черниговская область — 191.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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