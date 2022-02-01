Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 февраля

01.02.2022 09:00

В Украине за прошедшие сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. После трех суток снижения прироста заражений произошел резкий скачок, сообщает Минздрав во вторник, 1 февраля.

Среди новых заболевших детей – 4 056, медработников – 337. Госпитализировано – 2 069 человека, летальных исходов – 192, выздоровели – 8 835 человек.

Больше всего случаев заражения выявили во Львовской области (3 411), Одесской области (2 471) и Киеве (2 363).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 095 263 человек, выздоровело – 3 631 580, летальных исходов – 100 395.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 2363;

Винницкая область – 1654;

Волынская область – 628;

Днепропетровская область – 1418;

Донецкая область – 1167;

Житомирская область – 533;

Закарпатская область – 787;

Запорожская область – 835;

Ивано-Франковская область – 907;

Киевская область – 1174;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 756;

Львовская область – 3411;

Николаевская область – 802;

Одесская область – 2471;

Полтавская область – 995;

Ровенская область – 1441;

Сумская область – 1308;

Тернопольская область – 1441;

Харьковская область – 1977;

Херсонская область – 441;

Хмельницкая область – 1070;

Черкасская область – 1029;

Черновицкая область – 1010;

Черниговская область – 892.