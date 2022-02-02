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Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским в Киеве
Владимир Зеленский и Борис Джонсон встретились в Киеве 1 февраля 2022 года для обсуждения российской враждебной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Премьер-министр отметил непреклонную преданность Соединенного Королевства суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Соединенное Королевство стоит бок о бок с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии, представляющей угрозу миру и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок. Лидеры подчеркнули, что право каждого украинца — определять свое будущее.
Они предупредили, что любое дальнейшее вмешательство России в Украину будет масштабной стратегической ошибкой и будет иметь жесткие гуманитарные последствия.
Украина и Соединенное Королевство согласились работать вместе с целью укрепления безопасности и обороноспособности Украины.
Лидеры также выразили приверженность укреплению энергетической безопасности Украины и поддержанию ее усилий в сфере "зеленой" трансформации.
Премьер-министр объявил о пакете новой финансовой помощи в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки усилий Украины по развитию устойчивости и сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей.
Лидеры еще раз подтвердили желание углублять стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также продолжать взаимодействие, в частности, в рамках Стратегического диалога Украина – Великобритания.
Теги: Киев, встреча, Борис Джонсон, Зеленский
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