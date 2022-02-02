Кабмин расширил программу еПоддержка

02.02.2022 15:00

Кабинет министров на своем заседании 2 февраля внес изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы еПоддержка, сообщает LIGA.

Они предусматривают выплату по 1000 грн не только совершеннолетним лицам, но и подросткам в возрасте от 14 лет, получившим две дозы вакцины от коронавируса, которые имеют паспорт и номер налогоплательщика.

Выплаты начнутся с 7 февраля.

Принятые изменения в постановление №1272 от 9 декабря 2021 года также расширяют перечень товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидную" тысячу.

Ими можно будет оплатить получение образования (в том числе питание и проживание в общежитиях учебных заведений), приобретение печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.