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Кабмин расширил программу еПоддержка
Кабинет министров на своем заседании 2 февраля внес изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы еПоддержка, сообщает LIGA.
Они предусматривают выплату по 1000 грн не только совершеннолетним лицам, но и подросткам в возрасте от 14 лет, получившим две дозы вакцины от коронавируса, которые имеют паспорт и номер налогоплательщика.
Выплаты начнутся с 7 февраля.
Принятые изменения в постановление №1272 от 9 декабря 2021 года также расширяют перечень товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидную" тысячу.
Ими можно будет оплатить получение образования (в том числе питание и проживание в общежитиях учебных заведений), приобретение печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.
Теги: вакцинация, Кабмин, выплаты, COVID-19
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