Под Харьковом сурок Тимка "рассказал" о грядущей весне

02.02.2022 14:00

В Гайдарах под Харьковом на биологической станции Харьковского университета имени Каразина сегодня, 2 февраля, сурок Тимка дал свой прогноз на весну. Видео опубликовано на Facebоok-странице университета.

Сообщается, что ежегодно в начале февраля университетская экспедиция отправляется к биологической станции в гости к сурку Тимке, который "рассказывает" о грядущей весне.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел своей тени, весна будет довольно нестабильной. Нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет довольно прохладной", - рассказала Надежда Токарская.

Также Тимка III выбрал блюдо-антистресс. Из трех вариантов - борщ с пампушками, вареники с луком и сало с черным хлебом, чесноком и зеленью - сурок выбрал сало.