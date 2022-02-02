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Под Харьковом сурок Тимка "рассказал" о грядущей весне

02.02.2022 14:00
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Под Харьковом сурок Тимка "рассказал" о грядущей весне

В Гайдарах под Харьковом на биологической станции Харьковского университета имени Каразина сегодня, 2 февраля, сурок Тимка дал свой прогноз на весну. Видео опубликовано на Facebоok-странице университета.
Сообщается, что ежегодно в начале февраля университетская экспедиция отправляется к биологической станции в гости к сурку Тимке, который "рассказывает" о грядущей весне.
"Несмотря на то, что Тимка не увидел своей тени, весна будет довольно нестабильной. Нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет довольно прохладной", - рассказала Надежда Токарская.
Также Тимка III выбрал блюдо-антистресс. Из трех вариантов - борщ с пампушками, вареники с луком и сало с черным хлебом, чесноком и зеленью - сурок выбрал сало.



Теги: прогноз, сурок, весна
 
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