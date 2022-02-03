Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля

03.02.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд за все время пандемии, сообщает Минздрав в четверг, 3 февраля.

Прежний рекорд был установлен на прошлой неделе – 29 января. Тогда за сутки выявили 37 351 новый случай заболевания СOVID-19

Среди новых заболевших детей – 4 446, медработников – 1035. Госпитализировано – 4 136 человек, летальных исходов – 210, выздоровели – 9 380 человека.

Больше всего случаев заражения выявили в Одесской области (2 982), в Житомирской области (2 933) и Киеве (2437).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 169 897 человек, выздоровело – 3 650 854, летальных исходов – 100 809.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 2 437

Винницкая – 1 407

Волынская – 1 352

Днепропетровская – 2 017

Донецкая – 1 754

Житомирская – 2 933

Закарпатская – 818

Запорожская – 1 043

Ивано-Франковская – 2 423

Киевская – 1 439

Кировоградская – 308

Луганская – 840

Львовская – 2 369

Николаевская – 823

Одесская – 2 982

Полтавская – 1 284

Ровенская – 1 986

Сумская – 1 662

Тернопольская – 1 644

Харьковская – 1 827

Херсонская – 968

Хмельницкая – 2 283

Черкасская – 931

Черновицкая – 975

Черниговская – 1 115.