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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля

03.02.2022 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля

В Украине за минувшие сутки выявили 39 620 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд за все время пандемии, сообщает Минздрав в четверг, 3 февраля.
Прежний рекорд был установлен на прошлой неделе – 29 января. Тогда за сутки выявили 37 351 новый случай заболевания СOVID-19
Среди новых заболевших детей – 4 446, медработников – 1035. Госпитализировано – 4 136 человек, летальных исходов – 210, выздоровели – 9 380 человека.
Больше всего случаев заражения выявили в Одесской области (2 982), в Житомирской области (2 933) и Киеве (2437).
За все время пандемии в Украине заболело – 4 169 897 человек, выздоровело – 3 650 854, летальных исходов – 100 809.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 2 437
Винницкая – 1 407
Волынская – 1 352
Днепропетровская – 2 017
Донецкая – 1 754
Житомирская – 2 933
Закарпатская – 818
Запорожская – 1 043
Ивано-Франковская – 2 423
Киевская – 1 439
Кировоградская – 308
Луганская – 840
Львовская – 2 369
Николаевская – 823
Одесская – 2 982
Полтавская – 1 284
Ровенская – 1 986
Сумская – 1 662
Тернопольская – 1 644
Харьковская – 1 827
Херсонская – 968
Хмельницкая – 2 283
Черкасская – 931
Черновицкая – 975
Черниговская – 1 115.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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