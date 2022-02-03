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В ГПСУ прокомментировали слухи об ограничении выезда военнообязанных украинцев

03.02.2022 16:00
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В ГПСУ прокомментировали слухи об ограничении выезда военнообязанных украинцев

Государственная пограничная служба призывает граждан Украины не вестись на российские фейки, в частности относительно заявлений оккупационной власти о якобы введении ограничений выезда за границу украинцев призывного возраста. Об этом сказал корреспонденту Укринформа пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.
«ГПСУ обращается к гражданам не вестись на провокации, разгоняемые РФ и ее марионетками. Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничениях в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни полом граждан, которых якобы планируют ограничить в праве передвижения. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства», – сказал Демченко.
Он также добавил, что подобные заявления – это провокация, рассчитанная на дестабилизацию ситуации в Украине.



Теги: Россия, пропаганда, фейк, ГПСУ
 
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