В Украине - впервые более 40 000 заболевших COVID-19 за сутки

04.02.2022 10:00

Вчера, 3 февраля, в Украине выявили 43 778 заболевших коронавирусом (днем ранее – 39 620), это рекорд за все время пандемии. Лидеры по заболеваемости COVID-19 – Одесская (4136), Львовская (3791), Житомирская (3310) области и Киев (2869), сообщает пресс-служба Минздрава.

Вчера в Украине умерли 174 инфицированных (днем ранее – 210), выздоровели – 9497 (9380), были госпитализированы – 4328 (4136).

Было сделано 174 221 тест (190 635). Методом ПЦР – 93 361 (93 280), ИФА – 7229 (8012), экспресс-тестов – 70 631 (84 005).

На утро 4 февраля в Украине зафиксировали 4 213 675 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 100 983 инфицированных, выздоровели – 3 660 351.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2869 новых заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2437);

Винницкая область – 1356 (1407);

Волынская – 1034 (1352);

Днепропетровская – 2115 (2017);

Донецкая – 1799 (1754);

Житомирская – 3310 (2933);

Закарпатская – 882 (818);

Запорожская – 1060 (1043);

Ивано-Франковская – 1959 (2423);

Киевская – 1551 (1439);

Кировоградская – 331 (308);

Луганская – 805 (840);

Львовская – 3791 (2396);

Николаевская – 921 (823);

Одесская – 4136 (2982);

Полтавская – 1202 (1284);

Ровенская – 2521 (1986);

Сумская – 2073 (1662);

Тернопольская – 1664 (1644);

Харьковская – 1789 (1827);

Херсонская – 1058 (968);

Хмельницкая – 2081 (2283);

Черкасская – 1166 (931);

Черновицкая – 994 (975);

Черниговская – 1311 (1115).