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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 февраля
В Украине за прошлые сутки, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 85 человек. Об этом сообщает Минздрав.
За сутки госпитализировали 3 918 человек, выздоровели - 9 628 человек.
Отмечается, что проведено 164456 тестов.
За все время пандемии в Украине заболело - 4 256 208 человек, выздоровело - 3 669 979 человек, летальных исходов - 101 168.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
г. Киев - 3173
Винницкая - 1246
Волынская - 1182
Днепропетровская - 2384
Донецка – 1887
Житомирская - 2555
Закарпатская – 800
Запорожская - 1130
Ивано-Франковская - 1633
Киевская - 1446
Кировоградская - 433
Луганская - 716
Львовская - 3890
Николаевская – 817
Одесская - 3874
Полтавская - 1171
Ровенская – 1977
Сумская – 1810
Тернопольская - 1445
Харьковская - 2101
Херсонская – 1066
Хмельницкая - 2414
Черкасская - 1222
Черновицкая – 933
Черниговская - 1228.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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