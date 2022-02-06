Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля

06.02.2022 11:00

В Украине за прошедшие сутки выявили 27 851 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 6 февраля.

Среди новых заболевших детей – 2 597, медработников – 431. Госпитализировано – 4 219 человек, летальных исходов – 108, выздоровели – 6 089 человека.

Больше всего случаев заражения выявили в Одесской области (2 788), Киеве (2 298) и в Хмельницкой области (2 070).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 284 059 человек, выздоровело – 3 676 068, летальных исходов – 101 277.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 2 298

Винницкая – 613

Волынская – 462

Днепропетровская – 1 289

Донецкая – 1 032

Житомирская – 1 773

Закарпатская – 523

Запорожская – 438

Ивано-Франковская – 1 201

Киевская – 704

Кировоградская – 326

Луганская – 318

Львовская – 1 572

Николаевская – 1 011

Одесская – 2 788

Полтавская – 486

Ровенская – 1 291

Сумская – 1 612

Тернопольская – 1 145

Харьковская – 1 897

Херсонская – 797

Хмельницкая – 2 070

Черкасская – 583

Черновицкая – 777

Черниговская – 845.