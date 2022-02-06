В Украину прибыл восьмой самолет с оружием из США

06.02.2022 10:00

В Украину 5 февраля прибыл восьмой самолет с военной помощью США, доставлено 86 тонн боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил 86 тонн!", - написал Резников в Twitter.

Министр обороны также сообщил, что с 22 января США отправили в Украину более 650 тонн боеприпасов.