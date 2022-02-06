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В Украину прибыл восьмой самолет с оружием из США
06.02.2022 10:00
В Украину 5 февраля прибыл восьмой самолет с военной помощью США, доставлено 86 тонн боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил 86 тонн!", - написал Резников в Twitter.
Министр обороны также сообщил, что с 22 января США отправили в Украину более 650 тонн боеприпасов.
Теги: США, оружие, самолет
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