Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля

07.02.2022 09:00

В Украине за минувшие сутки было зафиксировано более 23 тысяч новых случаев коронавируса, что меньше, чем накануне, однако число умерших выросло до 115. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

-госпитализировано - 2 699 человек;

-летальных случаев - 115;

-выздоровело - 5 024 лица.

За все время пандемии в Украине:

-заболели - 4 307 437 человек;

-выздоровело - 3 681 092 лиц;

-летальных случаев - 101 392

-проведено ПЦР-тестов - 18 603 958.

Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки 2 242 ребенка и 394 медработника.

Суточный прирост новых больных по стране:

Киев – 2 266;

Винницкая область – 418;

Волынская область – 586;

Днепропетровская область – 988;

Донецкая область – 620;

Житомирская область – 1 188;

Закарпатская область – 471;

Запорожская область – 446;

Ивано-Франковская область – 779;

Киевская область – 586;

Кировоградская область – 213;

Луганская область – 248;

Львовская область – 2 122;

Николаевская область – 990;

Одесская область – 2 033;

Полтавская область – 494;

Ровненская область – 1 142;

Сумская область – 1 024;

Тернопольская область – 907;

Харьковская область – 1 609;

Херсонская область – 703;

Хмельницкая область – 1 713;

Черкасская область – 676;

Черновицкая область – 749;

Черниговская область – 407.