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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля

07.02.2022 09:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля

В Украине за минувшие сутки было зафиксировано более 23 тысяч новых случаев коронавируса, что меньше, чем накануне, однако число умерших выросло до 115. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
-госпитализировано - 2 699 человек;
-летальных случаев - 115;
-выздоровело - 5 024 лица.
За все время пандемии в Украине:
-заболели - 4 307 437 человек;
-выздоровело - 3 681 092 лиц;
-летальных случаев - 101 392
-проведено ПЦР-тестов - 18 603 958.
Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки 2 242 ребенка и 394 медработника.
Суточный прирост новых больных по стране:
Киев – 2 266;
Винницкая область – 418;
Волынская область – 586;
Днепропетровская область – 988;
Донецкая область – 620;
Житомирская область – 1 188;
Закарпатская область – 471;
Запорожская область – 446;
Ивано-Франковская область – 779;
Киевская область – 586;
Кировоградская область – 213;
Луганская область – 248;
Львовская область – 2 122;
Николаевская область – 990;
Одесская область – 2 033;
Полтавская область – 494;
Ровненская область – 1 142;
Сумская область – 1 024;
Тернопольская область – 907;
Харьковская область – 1 609;
Херсонская область – 703;
Хмельницкая область – 1 713;
Черкасская область – 676;
Черновицкая область – 749;
Черниговская область – 407.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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