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В Украину прибыли главы МИД Австрии, Чехии и Словакии
07.02.2022 13:00
Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Украину. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом, сообщает Цензор.НЕТ.
"Совместная поездка "Славковских" министров иностранных дел в Украину. Ясный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", - сообщил в Twitter глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отметил: "Путешествие вместе с Яном Липавским и Александером Шалленбергом, чтобы выразить солидарность с Украиной и на месте получить представление о том, что происходит".
Теги: Киев, визит, Австрия, Словакия, Чехия, МИД
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