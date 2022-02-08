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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля
В Украине за минувшие сутки было обнаружено более 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 255 человек, что более чем вдвое выше смертности предыдущего дня. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-служба МОЗ.
К слову, такого высокого числа летальных исходов не было даже в те дни на прошлой неделе, когда суточный прирост заражений COVID превышал 40 тысяч человек.
"За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 2 168 человек;
- летальных случаев - 255;
- выздоровело - 15 193 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 4 341 790 человек;
- выздоровело - 3 696 285 человек;
- летальных случаев - 101 647
- проведено ПЦР-тестов - 18 672 736.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 095, медработников - 955.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 2862;
Винницкая область – 857;
Волынская область – 1138;
Днепропетровская область – 1960;
Донецкая область – 1532;
Житомирская область – 739;
Закарпатская область – 786;
Запорожская область – 1262;
Ивано-Франковская область – 540;
Киевская область – 1113;
Кировоградская область – 328;
Луганская область – 727;
Львовская область – 2336;
Николаевская область – 862;
Одесская область – 3921;
Полтавская область – 1264;
Ровенская область – 1827;
Сумская область – 1555;
Тернопольская область – 1415;
Харьковская область – 2022;
Херсонская область – 963;
Хмельницкая область – 1210;
Черкасская область – 1169;
Черновицкая область – 968;
Черниговская область – 997.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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