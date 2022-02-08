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Зеленский пообещал вакцинированным пенсионерам бесплатные смартфоны
08.02.2022 13:00
Весной украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе презентации новых функций приложения Дия, сообщает Корреспондент.net.
"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую большую государственную программу - все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получают бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста... Государство в смартфоне - для всех", - сказал он.
Теги: пенсионер, смартфон, вакцинация, Зеленский
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