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Кабмин дополнил программу єПідтримка

09.02.2022 15:00
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Кабмин дополнил программу єПідтримка

Правительство Украины на заседании в среду, 9 февраля, приняло ряд решений по программе еПоддержка, сообщает Корреспондент.net.
Так, срок использования тысячи гривен, выделяемой за вакцинацию от коронавируса, продлили с 4 до 9 месяцев со дня зачисления средств на счет.
С 14 марта утверждено выделение дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации.
Также Кабмин разрешил гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы использовать средства еПоддержки на оплату коммунальных услуг (с 28 февраля).
Кроме того, с 14 февраля лицами с инвалидностью I и II группы разрешили использовать средства на покупку лекарств.



Теги: программа, вакцинация, поддержка, Кабмин
 
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