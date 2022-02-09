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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля
За минувшие сутки в Украине зафиксировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что превышает показатель предыдущего дня. В больницы попали 4,4 тысячи больных коронавирусом, что в два раза больше, чем накануне. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба Минздрава.
"За сутки 8 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 4 385 человек;
- летальных случаев - 240;
- выздоровело - 17 063 лица.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 4 380 047 человек;
- выздоровело - 3 713 348 человек;
- летальных случаев - 101887;
- проведено ПЦР-тестов - 18 758 148.
Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 308, медработников - 1 076.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 3864;
Винницкая область – 1000;
Волынская область – 1120;
Днепропетровская область – 2111;
Донецкая область – 1881;
Житомирская область – 1557;
Закарпатская область – 978;
Запорожская область – 1431;
Ивано-Франковская область – 750;
Киевская область – 1314;
Кировоградская область – 344;
Луганская область – 774;
Львовская область – 2161;
Николаевская область – 819;
Одесская область – 3587;
Полтавская область – 1454;
Ровенская область – 2006;
Сумская область – 1597;
Тернопольская область – 1011;
Харьковская область – 2293;
Херсонская область – 1012;
Хмельницкая область – 2093;
Черкасская область – 1120;
Черновицкая область – 929;
Черниговская область – 1141.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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