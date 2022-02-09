Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В СНБО анонсировали выездное заседание в Харькове

09.02.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В СНБО анонсировали выездное заседание в Харькове

СНБО соберется на заседание 11 февраля в Харькове, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 9 февраля.
"Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)", - говорится в сообщении.
Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова состоится ориентировочно в 17:30.



Теги: Харьков, СНБО, заседание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх