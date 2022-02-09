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Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области переходят в красную зону карантина
09.02.2022 16:00
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании во вторник, 8 февраля, приняла решение о ввведении красного уровня эпидемической опасности коронавируса в трех областях. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Так, с 11 февраля в красную зону войдут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.
На данный момент в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. Еще три области - Полтавская, Кировоградская и Запорожская - в желтой зоне, остальные - в оранжевой.
Теги: карантин, область, COVID-19, красная зона
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