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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля

10.02.2022 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля

В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 41 694 человек, что превышает показатель вчерашнего дня. Также увеличилось количество летальных исходов – с 240 до 280. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 9 февраля в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 4 128 человек;
- летальных случаев - 280;
- выздоровело - 16 628 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 4 421 741 человек;
- выздоровело - 3 729 976 человек;
- летальных случаев - 102 167;
- проведено ПЦР-тестов - 18 842 668.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 3486, медработников - 1101.
Заболеваемость коронавирусом в регионах за сутки:
Киев – 3880;
Винницкая область – 1001;
Волынская область – 1118;
Днепропетровская область – 2420;
Донецкая область – 1545;
Житомирская область – 2602;
Закарпатская область – 928;
Запорожская область – 1423;
Ивано-Франковская область – 1441;
Киевская область – 1373;
Кировоградская область – 494;
Луганская область – 756;
Львовская область – 2280;
Николаевская область – 957;
Одесская область – 3918;
Полтавская область – 1523;
Ровенская область – 1917;
Сумская область – 1471;
Тернопольская область – 1379;
Харьковская область – 2016;
Херсонская область – 1373;
Хмельницкая область – 2109;
Черкасская область – 1232;
Черновицкая область – 1062;
Черниговская область – 1476.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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