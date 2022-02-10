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В ОП озвучили цели на сегодняшних переговорах советников «нормандии»

10.02.2022 09:00
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В ОП озвучили цели на сегодняшних переговорах советников «нормандии»

Представители Киева на переговорах советников «нормандского формата» в Берлине намерены добиваться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ), а также разблокирования процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда (КПВВ), сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Встреча политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) состоится 10 февраля в Берлине на фоне активных усилий, направленных на деэскалацию ситуации вокруг украинского кризиса и выполнение минских соглашений по урегулированию этой проблемы.



Теги: Берлин, встреча, советник, нормандская четверка
 
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