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Стала известна повестка заседания СНБО в Харькове

11.02.2022 15:00
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Стала известна повестка заседания СНБО в Харькове

Сегодня в 15:30 состоится выездное заседание СНБО в Харькове, сообщает РБК-Украина.
На нем планируют рассмотреть следующие вопросы:
- российская блокада Черного и Азовского морей;
- территориальная оборона;
- региональная политика;
- государственные финансы и другие.
Кроме того, имеется информация, что во время заседания будут рассмотрены санкции против телеканала "НАШ". Однако, лично против Евгения Мураева ограничения на данный момент не готовятся.



Теги: Харьков, СНБО, заседание, повестка
 
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