Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля

12.02.2022 13:00

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 38 212 человек, 265 скончались. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 3 753 лиц;

- летальных случаев -265;

- выздоровел - 19 943 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 4 501 182 человек;

- выздоровел - 3 770 769 человек;

- летальных случаев - 102 403;

- проведен ПЦР-тестов - 18 993 661.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 4229;

Винницкая область – 720;

Волынская область – 1060;

Днепропетровская область – 2596;

Донецкая область – 1808;

Житомирская область – 1489;

Закарпатская область – 795;

Запорожская область – 1276;

Ивано-Франковская область – 791;

Киевская область – 1326;

Кировоградская область – 487;

Луганская область – 783;

Львовская область – 2351;

Николаевская область – 1013;

Одесская область – 3670;

Полтавская область – 1407;

Ровенская область – 1145;

Сумская область – 1671;

Тернопольская область – 813;

Харьковская область – 1736;

Херсонская область – 1604;

Хмельницкая область – 1813;

Черкасская область – 1246;

Черновицкая область – 789;

Черниговская область – 1594.