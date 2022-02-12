Последние новости раздела
- СНБО ввел санкции против телеканала НАШ09:00
- Стала известна повестка заседания СНБО в Харькове15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля13:00
- Украина выразила протест РФ в связи с блокированием судоходства в Черном и Азовском морях14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля13:00
- В ОП озвучили цели на сегодняшних переговорах советников «нормандии»09:00
- В СНБО анонсировали выездное заседание в Харькове17:00
- Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области переходят в красную зону карантина16:00
- Кабмин дополнил программу єПідтримка15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля13:00
СНБО ввел санкции против телеканала НАШ
12.02.2022 09:00
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала НАШ, который связывают с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым. Соответствующий указ №52/2022 подписал Президент Владимир Зеленский.
Согласно указу, санкции вводятся против ООО Наша Прага, ООО Наш24, ООО Наш 365 и кипрской компании Demosena Investments Ltd сроком на пять лет.
Ограничения включают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых, а также полный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.
Теги: СНБО, телеканал, Мураев
Читайте также:
- Богатырева побывала на юбилее родной школы
- Украина охраняет "чистое небо" над Евро-2012 в специальном режиме
- Порошенко созывает СНБО, где обсудит внедрение мирного плана в Донбассе
- Президент озвучил причины инцидента в Мукачево и нацелил на жесткое расследование конфликта
- Из-за обострения ситуации на Донбассе в Украине возможно введение военного положения
- В СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса
- Премьеры Украины и Литвы начали визит на Луганщину16:00
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11:00
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС11:00
- На Донбассе один обстрел за сутки10:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ08:00
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием14:00
- СНБО ввел санкции против телеканала НАШ09:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Премьеры Украины и Литвы начали визит на Луганщину16:00
- Стала известна повестка заседания СНБО в Харькове15:00
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля13:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
- Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки11:00
- РФ отменила блокирование Азовского моря10:00
- Байден призвал граждан США покинуть Украину09:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ
- На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона
- В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях
- Кабмин дополнил программу єПідтримка
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС
- Глава МИД Германии посетила прифронтовое Широкино