Шольц впервые прибыл в Украину

14.02.2022 14:00

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, впервые прибыл с визитом в Украину, сообщает Офис Президента Украины.

В Киеве он проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским. Завтра глава немецкого правительства посетит Москву.