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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля

14.02.2022 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля

За минувшие сутки в Украине зафиксировано традиционное для выходных снижение суточного прироста COVID-19. За день было подтверждено 16 993 новых случаев. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила пресс-служба Минздрава.
"За сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 2 270 человек;
- летальных случаев - 142;
- выздоровело - 9 338 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 4 542 693 лица;
- выздоровело - 3 788 395 человек;
- летальных случаев - 102 950;
- проведено ПЦР-тестирования - 19 060 801.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 2293;
Винницкая область – 401;
Волынская область – 445;
Днепропетровская область – 1171;
Донецкая область - 737;
Житомирская область – 739;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область – 468;
Ивано-Франковская область – 436;
Киевская область – 530;
Кировоградская область – 258;
Луганская область – 245;
Львовская область – 736;
Николаевская область – 746;
Одесская область – 1519;
Полтавская область – 222;
Ровенская область - 395;
Сумская область – 500;
Тернопольская область - 361;
Харьковская область – 1107;
Херсонская область – 721;
Хмельницкая область – 564;
Черкасская область - 823;
Черновицкая область - 571;
Черниговская область – 713.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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