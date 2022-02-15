Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля

15.02.2022 14:00

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека. Число летальных случаев увеличилось более чем в два раза: со 142 до 305. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884)", - отмечается в сообщении.

Также за последние сутки:

- госпитализированы 1889 человек;

- летальных исходов – 305;

- выздоровели – 23 235.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 4 572 417 человек;

- выздоровели – 3 811 630 человек;

- летальных случаев – 103 255;

- проведено ПЦР-тестирование – 19 113 493.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 4584;

Винницкая область – 724;

Волынская область – 1179;

Днепропетровская область – 2446;

Донецкая область –1458;

Житомирская область – 626;

Закарпатская область - 472;

Запорожская область –1340;

Ивано-Франковская область – 317;

Киевская область – 1228;

Кировоградская область – 432;

Луганская область - 772;

Львовская область – 999;

Николаевская область – 954;

Одесская область – 3315;

Полтавская область – 1375;

Ровенская область – 794;

Сумская область - 794;

Тернопольская область – 344;

Харьковская область – 1354;

Херсонская область – 475;

Хмельницкая область - 679;

Черкасская область - 1192;

Черновицкая область – 648;

Черниговская область – 1223.