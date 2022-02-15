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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля

15.02.2022 14:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека. Число летальных случаев увеличилось более чем в два раза: со 142 до 305. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884)", - отмечается в сообщении.
Также за последние сутки:
- госпитализированы 1889 человек;
- летальных исходов – 305;
- выздоровели – 23 235.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 572 417 человек;
- выздоровели – 3 811 630 человек;
- летальных случаев – 103 255;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 113 493.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 4584;
Винницкая область – 724;
Волынская область – 1179;
Днепропетровская область – 2446;
Донецкая область –1458;
Житомирская область – 626;
Закарпатская область - 472;
Запорожская область –1340;
Ивано-Франковская область – 317;
Киевская область – 1228;
Кировоградская область – 432;
Луганская область - 772;
Львовская область – 999;
Николаевская область – 954;
Одесская область – 3315;
Полтавская область – 1375;
Ровенская область – 794;
Сумская область - 794;
Тернопольская область – 344;
Харьковская область – 1354;
Херсонская область – 475;
Хмельницкая область - 679;
Черкасская область - 1192;
Черновицкая область – 648;
Черниговская область – 1223.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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