Ряд украинских сайтов подверглись масштабной DDOS-атаке

16.02.2022 08:00

Во второй половины дня 15 февраля 2022 года началась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины, сообщает УНН.

Первыми кибератаке подверглись ПриватБанк, Ощадбанк, а также сайты Вооруженных сил Украины и Минобороны. В ночь на среду, 16 февраля, возникли перебои с доступом к другим сайтам государственных органов. Так были зафиксированы проблемы в работе сайтов Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Кабмина, Офиса президента, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, Генпрокуратуры, Нацполиции и Мининфраструктуры.

В полиции отметили, что рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки.

По данному факту Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и 363-1 (умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.