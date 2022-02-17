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С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения"

17.02.2022 09:00
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С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения"

Из Рахова Закарпатской области в Мариуполь отправился "Поезд единения". Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Поезд единения отправился с запада на восток. Он везет флаг Украины через 12 областей от Закарпатья до Донбасса. Для пассажиров поезда в течение рейса будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта", - говорится в сообщении.
"Приглашаем присоединиться к встрече и отправке поезда в Рахове, Ясине, Татарове, Ивано-Франковске, Львове, Днепре, Запорожье, Волновахе и Мариуполе – приходите на железнодорожные вокзалы с национальной символикой Украины поддержать единение государства", - добавили в компании.
В Мариуполь Поезд единения прибудет 17 февраля в 17:26.



Теги: Мариуполь, Рахов, поезд, единство
 
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