Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля

17.02.2022 14:00

В Украине за день подтвердили 33 330 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 4 637 260. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 17 февраля.

При этом выздоровел за сутки 27 441 человек (всего - 3 866 755), а скончались 259 украинцев (всего - 103 824). В больницы попали 3 284 больных с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Накануне первую дозу вакцины получили 15 804 (всего - 15 628 987), вторую - 26 193 (всего - 15 041 076), а бустерную дозу 16 737 (всего - 615 795).

Ситуация с Covid за последние сутки по регионам (новые случаи):

г. Киев – 4378

Одесская обл. – 2847

Днепропетровская обл. – 1952

Харьковская обл. – 1765

Донецкая обл. – 1757

Запорожская обл. – 1597

Полтавская обл. – 1523

Хмельницкая обл. – 1439

Киевская обл. – 1259

Сумская обл. – 1159

Черкасская обл. – 1112

Черниговская обл. – 1084

Волынская обл. – 1012

Ровенская обл. – 1007

Житомирская обл. – 957

Николаевская обл. – 928

Львовская обл. – 919

Херсонская обл. – 785

Луганская обл. – 738

Винницкая обл. – 667

Тернопольская обл. – 624

Ивано-Франковская обл. – 542

Кировоградская обл. – 541

Закарпатская обл. – 492

Черновицкая обл. – 429.