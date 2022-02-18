Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Резников обратился к жителям ОРДЛО

18.02.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Резников обратился к жителям ОРДЛО

Украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.
"В очередной раз подчеркиваю, Украина усиливает свою оборону. Но у нас нет намерения совершать никаких силовых действий в отношении ОРДЛО или Крыма. Никаких. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане. И мы не будем подвергать их опасности. (...) Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других мест: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг. А те, кто якобы хочет вас защитить от Украины. Не верьте слухам о каком-то наступлении", - сказал Резников.



Теги: Донбасс, обращение, ОРДЛО, Резников
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх